О том, что компания Гилите DO Architects выигрывает конкурсы муниципалитета Delfi уже писал. Стало также известно, что в конкурсах везет и компании Portalas, принадлежащей двоюродному брату супруги мэра Бенедиктасу Гилису.

"Я искренне скажу – об этом браке я узнала в тот день, когда мэр сообщил о нем в фейсбуке. Как теперь оценивать все, что происходило в муниципалитете? – Я думаю, у нас есть компании, которые занимаются вопросом конфликта интересов, они оценят это и примут решения", – сказала в интервью телевидению Lietuvos rytаs Шимоните.

По ее словам, если бы подобное случилось с кем-то из министров, она не скрывает, что решила бы ситуацию в соответствии со своими принципами и стандартами.

"Я бы оценила по своей шкале, мне не нужны комиссии по этике. Конечно, я все эти факты не могу комментировать. (...) Я жительница Вильнюса, до меня доходят разные слухи, я знаю, что есть компании, чьи решения часто фигурируют, но, может, они прозрачно побеждают в конкурсах – я не могу это сказать априори", – сказал Шимоните.

Однако она заметила, что оказавшийся в такой ситуации министр не смог бы продолжать работу.

"Если сложить все эти обстоятельства, даже если бы все было законно и объяснимо, то в случае, например, с представителем правительства это вызвало бы большой вопрос. Быть может, не осуждала бы этого человека, поскольку для этого не было бы повода, но я бы посчитала, что это самому человеку мешало бы работать"“, – прибавила премьер.