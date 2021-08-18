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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что темпы вакцинации от коронавируса в стране неплохие, но в больницы по-прежнему попадают непривитые люди. От нагрузки на больницы, по словам премьера, будут зависеть и ограничения.
Премьер Литвы: если больницы будут быстро заполняться, ограничений избежать не получится
© DELFI / Andrius Ufartas

"Пока темпы вакцинации неплохие, было бы хорошо, если бы они не снижались, но темпы вакцинации - это только часть истории, ведь надо видеть как они превращаются в благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Пока мы видим, как люди попадают в больницы, их немало", – сказала 18 августа на пресс-конференции Шимоните.

Она акцентировала, что большая часть пациентов в больницах - непривитые ни одной дозой люди.

"Вчера госпитализировали почти 70 человек. Это много. Даже если темпы вакцинации будут высокими, а больницы будут заполняться еще быстрее, естественно, что ограничений будет избежать нелегко. Если же темпы вакцинации повлияют на улучшение эпидемиологической ситуации, количество госпитализируемых больных стабилизируется, тогда можно будет говорить о другом. Я пока не могу спекулировать", – подчеркнула премьер.

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