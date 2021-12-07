"Как только получим вакцину. Пока последняя информация, которая у нас есть, – должны получить во второй половине декабря, но точно день не могу пока назвать. Тогда сразу и начнем", – сказала во вторник Шимоните.
По ее словам, прививать детей важно, потому что они распространяют вирус.
"Дети, включая детей из этой возрастной группы, заражаются болезнью. Это значит, что они могут заразить тех же пожилых людей, которые, к сожалению, прививаются неохотно", – сказала Шимоните.
Премьер обратила внимание на то, что в Литве больше всего получивших иммунитет в возрастной группе 12-15 лет.
"В этой группе заразившихся или столкнувшихся с вирусом в два раза больше, чем в остальной популяции. Другая большая группа - родители детей. Если мы хотим максимально обезопасить общество, то надо говорить об иммунитете всего общества, а не отдельных групп", – сказала Шимоните.
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