Премьер Литвы: день поминовения усопших вызывает озабоченность

"Не буду скрывать, что определенную озабоченность вызывает день поминовения усопших. Мы очень хорошо помним, что в прошлом году после этого дня у нас наблюдалось ускорение темпа распространения коронавируса. Я призываю жителей, поскольку в этом году будет четыре выходных дня, если вы куда-то едете, подумайте перед этим.

Если вы планируете встречи с родственниками и близкими, то оцените, насколько велик риск их заражения. Это ведь все равно вызывает дополнительный риск", – сказала премьер.

Она заверила, что таких ограничений, как в Латвии, в Литве пока не планируют.

Шимоните не скрывает, что есть идея раньше начать осенние каникулы и увеличить их до двух недель.

"О длительности каникул сейчас идет речь. Думаю, министерства посоветуются с экспертами и решат, какой вариант будет лучше", – сказала премьер.

По ее словам, решение будет во вторник или в среду.

"Из-за эпидемиологической ситуации, вы же знаете, наверное, что треть новых случаев каждый день - это дети и подростки до 18 лет. Часть из них можно было привить. В группе 12-15 лет больше 10% болеют, это много, привиты 30%, иммунизация растет, но, к сожалению, путем распространения болезни", – сказала спикер.

Шимоните сказала, что ей известно, что некоторые родители боятся прививать детей из-за возможных побочных действий.

"Но вот что странно, они совсем не боятся осложнений, которые дает само заболевание", – заметила она.

"Как разрыв цепочки передачи болезни этот вариант может использоваться, но о возвращении к дистанционному обучению и речи не идет", – прибавила премьер.