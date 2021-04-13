Премьер: Литва не планирует менять порядок вакцинации препаратом AstraZeneca

"Никаких дополнительных решений в этой сфере точно не будет. Было решение Европейского агентства по лекарственным препаратам дополнить информацию, которая предоставляется вакцинируемым людям, и это делается. Ничего больше, никаких дополнительных решений точно не будет", – сказала она журналистам в Сейме во вторник.
И. Шимоните также отметила, что, по ее данным, не готовятся рекомендации по вакцинации более молодых людей.
"По моим данным, нет таких планов, и я не знаю, почему это должно быть", – сказала премьер.
Неделю назад Европейское агентство по лекарственным препаратам заявило, что образование тромбов должно быть отмечено как "очень редкое" побочное действие вакцины AstraZeneca от коронавируса, и отметило, что польза от вакцин продолжает перевешивать возможный риск.
Литва в свою очередь тогда сообщила, что продолжает вакцинацию препаратом AstraZeneca без ограничений, прививающихся будут информировать о том, за какими симптомами следует следить.
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