"Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня", – заявила Шимоните во вторник журналистам в сейме.
Она отметила, что "ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц".
"Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (...), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве", – отметила глава правительства.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 090 молекулярных тестов (ПЦР) и 9763 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (4)
В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...
В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку (20)
Во вторник спикер парламента Литвы Виктория...
Глава МИД Литвы о Протасевиче: это невообразимая жестокость (59)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста (19)
Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве...
На курорте сдать тест на "паспорт возможностей" - миссия невыполнима (13)
Вы хотите попасть внутрь ресторана или сходить в...