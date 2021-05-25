aA
В среду правительство Литвы будет решать вопрос о продлении карантина до конца июня, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня", – заявила Шимоните во вторник журналистам в сейме.

Она отметила, что "ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц".

Статьи по теме:
Профессор: обладатели "паспорта возможностей" должны жить как до пандемии  (63)
Премьер-министр Литвы о карантине: сложно сказать, снимут ли ограничения в августе  (39)

"Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (...), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве", – отметила глава правительства.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 090 молекулярных тестов (ПЦР) и 9763 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минздрава Литвы: мы не хотим такого лета, какое было в прошлом году (25)

Правительство Литвы 19 мая решило ввести целый ряд...

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте - в чем причина (29)

По данным Европейского центра профилактики и контроля...

Правительство Литвы изменило условия общения жителей (21)

В среду правительство Литвы решало вопрос карантинных...

Фонд социального страхования: зарплаты в этом году в Литве растут еще быстрее (46)

В этом году зарплаты в Литве растут быстрее, чем в...

TOP новостей

Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (4)

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В первом чтении закон о партнерстве в Литве не был принят, его вернули на доработку (20)

Во вторник спикер парламента Литвы Виктория...

Gabrielius Landsbergis Ramanas Pratasevičius

Глава МИД Литвы о Протасевиче: это невообразимая жестокость (59)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Kvietimas į protesto akciją Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В День защиты детей "Союз семей" планирует еще одну акцию протеста (19)

Организаторы "Марша в защиту семьи" 1 июня по всей Литве...

На курорте сдать тест на "паспорт возможностей" - миссия невыполнима (13)

Вы хотите попасть внутрь ресторана или сходить в...