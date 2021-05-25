"Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня", – заявила Шимоните во вторник журналистам в сейме.

Она отметила, что "ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц".

"Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (...), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве", – отметила глава правительства.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 090 молекулярных тестов (ПЦР) и 9763 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.