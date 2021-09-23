Об этом она заявила в четверг, на проходившем в вильнюсском Сквере Руднинку мероприятии в память о жертвах геноцида евреев Литвы "Дорога памяти 1941–2021".

"То, что произошло, не является трагедией только еврейского народа, это трагедия и всех проживавших и проживающих в Литве народов, всего государства, и конечно, трагедия всего мира, поскольку мир лишился уникальных цветов, мир лишился огромного потенциала, мир лишился возможных открытий и решений", – сказала И. Шимоните собравшимся.

"Но самое важное не это – важнее всего было то, что методически убивали людей, убивали их мечты, их таланты, их отношения и все это происходило под прикрытием самых абсурдных теорий заговора и абсурдных измышлений", – добавила она.

Она сказала, что "хочется верить, что это были самые болезненные часы прошлого, время безумия, которое не имеет ничего общего с сегодняшним днем".

Однако глава правительства подчеркнула, что мы должны преградить путь вспышкам ненависти и насилия в будущем.

"Все же, такие катастрофы могут повторяться – вспышки насилия, подстрекательство к ненависти никуда не исчезли. И сейчас часто они основываются на самых абсурдных теориях заговора и абсурдных измышлениях, поэтому мы все, особенно те, кто находятся здесь и понимает, почему важно здесь быть, обязаны сделать все, чтобы этого не случилось", – сказала премьер.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% из более 200 тыс. евреев, проживавших в Литве.

Кроме того, 23 сентября - День памяти геноцида литовских евреев. В этот день, в 1943 году, было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

Во время Второй мировой войны в Литве погибло около 195 тыс. евреев.