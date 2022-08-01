Премьер готова, но с кем говорить о решении проблем русских Литвы?

В ходе интервью радиостанции Žinių radijas ведущая зачитала премьеру вопрос предпринимателя Виктора Воронцова. По его мнению, дистанция между властью и частью общины сохраняется, несмотря на заверения первых лиц государства в том, что русские - такая же часть общества Литвы, как и другие общины.

Ингрида Шимоните отвечая на это, напомнила, что такие встречи и разговоры были не раз, т.к. в начале войны были моменты, которые, по мнению премьера, можно было оценивать как определенную ксенофобию.

"И это точно Литве не нужно", - заверила глава правительства и выразила готовность к продолжению диалога о решении тех или иных проблем. Однако в этом случае инициатива должна исходить от самой общины, ее представителей, а этого как раз и не хватает, отметила И. Шимоните.

"Моя цель заключается в том, что все национальные общины чувствовали себя в Литве как дома — это те люди, которые отождествляют себя с Литвой и ощущают себя гражданами страны.

И если что-то правительство не сделало, то я готова с главами и представителями общин об этом говорить. И это я не раз пыталась делать, но каких-то реальных рецептов или предложений, жаль, но я не услышала", - сказала премьер в интервью радиостанции.

По ее словам, у людей иногда складывается ошибочное представление о том, что власть нужна для того, чтобы решить все проблемы, включая и те, которые люди могут решить сами.

"Это деструктивное представление, т.к. результата придется ждать очень долго. (...) Ты сам должен и позицию выразить, и быть на виду, и представить помощь", - отметила премьер.

Она еще раз акцентировала необходимость разделять поддержку войны частью жителей и национальность.

"Есть люди, которые поддерживают войну Путина, они не должны удивляться тому, что у большинства жителей Литвы другое мнение. Но это уже другое пространство, оно не связано с национальность, потому что такие есть и среди литовцев. Мы об этом прекрасно знаем", - напомнила Ингрида Шимоните.