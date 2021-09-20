Прелесть литовской природы: полюбуйтесь на лесных жителей

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Дикая природа Литвы покоряет. Однако увидеть дикого зверя в его естественной среде обитания удается немногим.
Laukinė gamta
Laukinė gamta
© Stopkadras

Предлагаем вашему вниманию кадры, запечатленные охотником Дейвидасом Стапонкусом.

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