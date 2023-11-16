Прекращено расследование в связи со смертью 15-летнего Миколаса

После исчезновения Миколаса было начато дело о его розыске. Вещи подростка были найдены на берегу реки Нерис в столице, недалеко от Жирмунайского моста.

Подростка искала полиция, пожарные-спасатели, дружинники и волонтеры, стрелки. В ходе расследования были опрошены свидетели, проведен осмотр места, где были найдены вещи подростка, просмотрели записи городских видеокамер, проверена масса информации об исчезновении подростка.

1 мая этого года в реке Нерис, недалеко от деревни Валай, было найдено тело пропавшего. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти Муколаса.

В решении о прекращении расследования указано, что в ходе расследования не было обнаружено объективных данных, подтверждающих факт насильственной смерти. Это подтвердили выводы судмедэксперта. В выводах сказано, что точную причину смерти указать сложно из-за состояния останков.