Прекращено расследование в связи со смертью 15-летнего Миколаса

После исчезновения Миколаса было начато дело о его розыске. Вещи подростка были найдены на берегу реки Нерис в столице, недалеко от Жирмунайского моста.
Подростка искала полиция, пожарные-спасатели, дружинники и волонтеры, стрелки. В ходе расследования были опрошены свидетели, проведен осмотр места, где были найдены вещи подростка, просмотрели записи городских видеокамер, проверена масса информации об исчезновении подростка.
1 мая этого года в реке Нерис, недалеко от деревни Валай, было найдено тело пропавшего. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти Муколаса.
В решении о прекращении расследования указано, что в ходе расследования не было обнаружено объективных данных, подтверждающих факт насильственной смерти. Это подтвердили выводы судмедэксперта. В выводах сказано, что точную причину смерти указать сложно из-за состояния останков.
Общность всех полученных в ходе расследования данных и найденные около самой реки вещи подростка указывают на то, что, вероятно, произошел несчастный случай.
Из имеющихся данных нельзя сделать вывод, что подростка довели до самоубийства. Полученные данные также не дают повода предположить, что имело место преступное деяние.
Поскольку эксперты пришли к выводам, что смерть наступила в результате несчастного случая, прокурор приняла решение прекратить расследование. Это решение прокурора может быть обжаловано.