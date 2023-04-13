Прекращено расследование по факту инцидента у танка на Кафедральной площади

В пресс-релизе напоминается, что в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа поступило заявление от потерпевшего о том, что 28 февраля около 23.30 час. на Кафедральной площади Вильнюса возле выставленного танка неизвестный напал на потерпевшего, ударил его по голове и разбил мобильный телефон.

По данным досудебного расследования, пострадавший мужчина пришел на Кафедральную площадь, чтобы увидеть выставленный танк. Он заметил, как несколько мужчин кладут цветы на танк, и снял это на свой мобильный телефон. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин, возложивших цветы на танк, напал на пострадавшего, выбил из его рук мобильный телефон, разбив его, а также нанес удар кулаком в область головы.

В ходе досудебного расследования обе стороны конфликта помирились. Подозреваемый признал свою вину и возместил потерпевшему материальный ущерб, причиненный разбитием мобильного телефона.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, руководивший расследованием, принял решение о прекращении досудебного расследования после примирения подозреваемого и потерпевшего.