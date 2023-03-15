Предвыборный прогноз: будет плохо, а потом станет еще хуже

Политологи Ивановас и Витаутас Думбляускас сказали Delfi, что в выборах мэра Вильнюса есть интрига.

По их словам, оба кандидата – как бывший мэр Артурас Зуокас, так и вице-мэр Валдас Бенкунскас – обладают похожими шансами на победу.

Но кто из них наилучшим образом отвечает ожиданиям вильнюсцев, недовольных те, что сейчас происходит в городе.

Думбляусказа сказал, что предсказание исхода выборов - это гадание на кофейной гуще.

"Вильнюс на самом деле Вильнюс - это город консерваторов и это показывает, что, может, у Бенкунскаса немного больше шансов. Но трудно сказать, как будут вести себя те избиратели, кандидаты которых не попали во второй тур, такие люди часто вообще не идут на выборы", – сказал он.

Например, по его словам, неясно, придут ли на выборы избиратели Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, которые, скорее всего, голосовали бы за Зуокаса.

По результатам первого тура может сложиться впечатление, что вильнюсцы голосовали против нынешнего мэра Ремигиюса Шимашюса и Партии свободы.

"Усталость от Шимашюса есть, не зря почти все кандидаты шли на пост мэра Вильнюса с обещанием вернуть улицам прежнюю ширину, они чувствовали, что жители недовольны Шимашюсом", – заметил Думбляускас.

Другой политолог Ивановас сказал: "Мне оба кандидата не нравятся. Печально, что сложился такой выбор. Не только в Вильнюсе, но и в целом – в Каунасе, в других местах... Что там лучше выбор? Это результат нашей политической конкуренции, какая у нас есть и все, – или поломанная бричка или безколесая телега, конечно, можно порассуждать, что лучше. Но ни одна из них не повеет".

По оценке Ивановаса, ни Зуокас, ни Бенкунскас не были искренними во время предвыборной кампании.

"Градус самодискредитации достиг таких высот, что остается лишь разводить руками, охватывает безнадежность. В любом случае будет плохо, не надо питать иллюзии, ни один из них не будет отвечать ожиданиям вильнюсцев", – сказал политолог.

Кандидата консерваторов Бенкунскаса он отождествил с Шимашюсом. Публично заявляют, что в случае победы консерваторы будут формировать коалицию с Партией свободы.

Он считает, что люди в Вильнюсе будут выбирать из двух зол: "Людям надо выбирать, как плохо они хотят, чтобы было: так, как было при Артурасе Зуокаса или как при Ремигиюсе Шимашюсе".

"Бенкунскас - это "Шимашюс 2", а Зуокас есть Зуокас, и все, такой выбор", – прибавил Ивановас.

Он сказал, что думал сначала, что победа Бенкунскаса гарантирована: "Он в костюмчики культурнее смотрится, менее взъерошенный. Но чем дальше, тем больше я в этом начинаю сомневаться".

По его словам, шансы есть и у Зуокаса, который может собрать голоса и использовать даже враждебную кампанию общественного деятеля Олега Шураева.

Ивановас убежден, что нецензурные ролики Шураева против Зуокаса наносят вред не столько Зуокасу, сколько Бенкунскасу.

"А если Шураев думает, что так он поможет Бенкунскасу, он заблуждается. Он поможет Зуокасу, поскольку любая коммуникация дает почву для контактов, и Зуокас будет контактировать. Это хорошо поднаторенный на политике индивид с хорошим политическим нюхом, он знает, что делать, он закаленный <...>. Бенкунскас, я бы сказал, по сравнению с Зуокасом - еще дитя в политике", – считает политолог.

Он считает, что интрига в Вильнюсе, куда больше, чем думал раньше.