Предварительные данные: за 3 дня досрочного голосования в Литве проголосовали более 87 000 избирателей

На выборах мэра Аникщяйского района из 100 голосовавших во вторник избирателей, для переголосования прибыли 64 жителя, Elta подтвердила пресс-секретарь ЦИК Индре Раманавичене.

Всего право голоса во втором туре выборов имеют более 1 млн. 422 тыс. избирателей из 34 округов.

17 марта, в пятницу, досрочное голосование будет проходить только на дому, в нем смогут принять участие лица с ограниченными возможностями, лица, ухаживающие за лицами с ограниченными возможностями, лица, нетрудоспособные по причине болезни, а также лица в возрасте старше 70 лет.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании. Они уже выполнили свой гражданский долг.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.