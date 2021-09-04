Предупреждения от полиции из-за подстрекательства к насилию перед Kaunas Pride получили 15 человек

"По моим данным, до вчерашнего дня 15 человек были заранее предупреждены из-за некоторых заявлений, призывающих не соблюдать общественный порядок, совершать те или иные насильственные действия", - сообщила радио LRT в субботу утром пресс-секретарь полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене.
По ее словам, на аллее Лайсвес и где-то в центральной части Каунаса во время мероприятия в субботу будет ограничено движений жителей, полиция сможет посмотреть личные документы и проверить, нет ли у человека запрещенных предметов.
Она говорит, что полиция готова при необходимости вызвать подкрепление из других округов.
"Мы подготовили силы так, чтобы у нас было достаточно сотрудников для обеспечения общественного порядка в любой ситуации. Если того потребует ситуация, наши коллеги из других уездов обязательно присоединятся и помогут", - сказала О. Вайткявичене.
Председатель Ассоциации толерантной молодежи Артурас Рудоманскис сообщил, что о безопасности на мероприятии также позаботятся волонтеры, которые будут информировать полицию о возможных конфликтных ситуациях.
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