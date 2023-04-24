Предупреждение жителям: в среду в Литве будут звучать сирены

Сирены будут включены до 11.55 ч. Так пожарные-спасатели проверят состояние системы. После того как сирены отключат по Литовскому радио (по первой и второй программе), а в Каунасском и Мариямпольском округе по местным радиостанциям Pūkas, Tau, Kelyje и Kapsai будут передавать актуальную для жителей информацию.
Услышав звук сирен, жители должны включить радио или телевизор и прослушать актуальную информацию, далее действовать по рекомендациям.
Жители получат актуальную информацию не только по радио и телевидению, но и с помощью коротких сообщений, которые разошлют на мобильные телефоны.
Просьба установить телефоны на прием таких сообщений. Соответствующие инструкции можно найти на сайте www.lt72.lt. Сообщения начнут рассылать в 11.52 и будут рассылать до 12.00 ч.
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