"Содра" информирует, что в сообщениях, которые рассылают с иностранных номеров, информируется о долгах и о списывании денег со счетов. Ниже присылают активную ссылку http://sodra.lt-gyventojai.net.
Специалисты обращают внимание на то, что адрес сайта – www.sodra.lt. Если используется расширение .net, .com, .eu, .info, или в тексте есть тире, значит, это сообщение мошенников. "Содра" рассылает сообщения только с литовских номеров. "Содра" обращает внимание на то, что в смс-сообщениях она не сообщает об уплате налогов.
Официальная эл. почта "Содры" завершается, как @sodra.lt. Любое сообщение "Содры" можно увидеть и на сайте "Содры" https://gyventojai.sodra.lt/ arba https://draudejai.sodra.lt/.
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