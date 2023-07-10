Предупреждение жителям Литвы о мошенниках во время саммита: одним нажатием кнопки можно лишиться всех денег

Парещюс напомнил, что в Литве есть Национальный центр кибербезопасности, который работает в этой сфере.

По его словам, есть и другие способы борьбы с кибератаками.

"В случае необходимости мы можем отключиться от международной сети, поскольку такие преступники действуют извне. Если отключиться от международной сети или отключить какой-то ресурс, он становится невидимым за границей, но работает в Литве . Мы это уже делали, когда атаковали сайт парламента", – рассказал собеседник.

По словам Парещюса, во время саммита будет больше атак в этих сферах, но Литва к этому готова.

"Это то, что мы используем каждый день: светофоры, электросети, водопровод, авиация. Также все средства массового информирования, в которых можно генерировать fake news (фейки), рассказать о падении самолета, запуске ракеты. Все, что мешает повседневной деятельности людей и может иметь большой резонанс за границей", – сказал он.

"Это не кибератака в прямом смысле, а атака против наших мозгов, мышления. Быть может, не только против наших, но и против мозгов живущих за границей. Число специфических атак не должно сильно вырасти, поскольку их в последнее время и без того было много. Больше опасность завладения гаджетами жителей в результате определенных атак, внедрение вредоносных программ, тогда сами жители могут участвовать в атаке против Литвы. Такая опасность есть", – сказал Лукошюс.

По его словам, чтобы защититься, надо осторожно реагировать на сообщение друзей в социальных сетях, не открывать подозрительные ссылки.

"Часто человек получает сообщение от друга: "Эй, посмотри, кто на фотографии". Обычно это попытка привлечь внимание к ссылке, если ее откроешь, то в гаджет заинсталлируется опасная программа. Конечно, чаще всего эти атаки направлены на выкачивание денег, но могут и управлять гаджетом, чтобы использовать его в атаке против Литвы", – сказал собеседник.