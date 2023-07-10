Предупреждение жителям Литвы о мошенниках во время саммита: одним нажатием кнопки можно лишиться всех денег

По словам Парещюса, в первую очередь атакам подвергнется критическая инфраструктура.
"Это то, что мы используем каждый день: светофоры, электросети, водопровод, авиация. Также все средства массового информирования, в которых можно генерировать fake news (фейки), рассказать о падении самолета, запуске ракеты. Все, что мешает повседневной деятельности людей и может иметь большой резонанс за границей", – сказал он.
По словам Парещюса, во время саммита будет больше атак в этих сферах, но Литва к этому готова.
"В случае необходимости мы можем отключиться от международной сети, поскольку такие преступники действуют извне. Если отключиться от международной сети или отключить какой-то ресурс, он становится невидимым за границей, но работает в Литве. Мы это уже делали, когда атаковали сайт парламента", – рассказал собеседник.
По его словам, есть и другие способы борьбы с кибератаками.
Парещюс напомнил, что в Литве есть Национальный центр кибербезопасности, который работает в этой сфере.
Лукошюс прибавил, что на этой неделе жителей ждет немало фейковых новостей.
"Это не кибератака в прямом смысле, а атака против наших мозгов, мышления. Быть может, не только против наших, но и против мозгов живущих за границей. Число специфических атак не должно сильно вырасти, поскольку их в последнее время и без того было много. Больше опасность завладения гаджетами жителей в результате определенных атак, внедрение вредоносных программ, тогда сами жители могут участвовать в атаке против Литвы. Такая опасность есть", – сказал Лукошюс.
По его словам, чтобы защититься, надо осторожно реагировать на сообщение друзей в социальных сетях, не открывать подозрительные ссылки.
"Часто человек получает сообщение от друга: "Эй, посмотри, кто на фотографии". Обычно это попытка привлечь внимание к ссылке, если ее откроешь, то в гаджет заинсталлируется опасная программа. Конечно, чаще всего эти атаки направлены на выкачивание денег, но могут и управлять гаджетом, чтобы использовать его в атаке против Литвы", – сказал собеседник.
Он привел еще один пример - он открыл ссылку, которая не была опасной сама по себе, но на странице его просили ввести личные данные.
"Например, пришла смс-ка о посылке, мне надо подключиться к сайту таможни и заплатить пошлину. Я намеренно перешел по ссылке, меня подключили к сайту, очень похожему на сайт банка. Но есть разница, сайт банка носит название банка, а тут какое-то длинное название. Меня просят ввести номер карты и заплатить два евро, но, вероятно, если это сделать, останешься без денег", – рассказал Лукошюс.
По его словам, это не самая опасная ситуация, бывают случаи, когда переходишь по ссылке, там предлагают дать согласие, ты его даешь и в твой телефон инсталлируется программа.
"В этом случае, чтобы очистить телефон, нужно проделать сложные операции", – рассказал специалист.
Парещюс напомнил, что сейчас мошенники часто предлагают сделать выгодные инвестиции.
"Такие мошенники часто говорят по-русски, звонят не на телефон, а через Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, предлагают инвестировать, взять кредит под низкие проценты. Таких случаев много в социальной сети, в Facebook полно комментариев на эту тему. Так собирают личные данные людей, просят подключения к э-банкингу, потом опустошают счета", – предупредил эксперт.
По словам Лукошюса, важно "не терять здравый смысл" и подумать, точно ли вы заказывали посылку, почему вы должны платить пошлину и т.д.
"Во время саммита НАТО мы точно будем получать сообщения, связанные с нынешней ситуацией, полицией, НАТО и т.д. Например, ваш автомобиль стоит в неположенном месте, и вы должны заплатить штраф", – предупредил он.
Парещюс напоминает, что очень важно придумать безопасные пароли.