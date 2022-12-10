Предупреждение желающим прилететь на праздники: билеты дорожают, их может не хватить

"За несколько десятков евро прилететь не удастся", – сказала председатель правления Ассоциации гражданской авиации Орияна Машале.

Правда, прилетающие сейчас эмигранты на дороговизну билетов не жалуются.

"Меня удивляют низкие цены на билеты из Норвегии в Литву сейчас", – сказал мужчина.

"Раньше было дешевле, но цена все равно нормальная", – сказала другая собеседница.

"Я платил за билет 22 евро, покупал месяц назад. Сравнительно недорого", – делился другой собеседник.

Представители авиакомпаний отмечают, что цены достигнут пика в середине месяца, за несколько дней до Рождества. Тогда билеты в одну сторону могут стоить по 400 евро.

"Никто не хочет обирать путешественников, просто само-собой складывается так, что спрос очень большой, поток путешествующих в Европе в это время вырастает в 8 раз", – сказала представитель портала Skrendu.lt Раса Левицкайте.

Путешественники убеждены: если платили дорого, сами виноваты, надо было покупать билеты заранее.

"Праздники - вопрос удачи: иногда за 500 евро покупаешь, а иногда за 100, все зависит от авиакомпании", – сказала другая собеседница.

Представители аэропортов убеждены, что люди все равно будут покупать билеты: и за десятки и за сотни евро. В этом году осенью количество направлений уже достигло допандемического уровня.

В октябре услугами Литовских аэропортов воспользовались 550 000 пассажиров, обслужили 5000 рейсов. В основном это страны, которые облюбовали литовские эмигранты.

"Великобритания, Германия, Скандинавские страны – они реагируют и предлагают в праздники высокие цены", – сказал представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Специалисты признают, что подорожание вызвано и ростом цен на топливо, поэтому даже у самых дешевых авиакомпаний в праздники билеты дорожают.

"Энергетический кризис обусловил большие перемены в цене на авиационное топливо, сейчас оно в 3 раза дороже, чем было до войны", – сказала Машале.

Специалисты предупреждают: билетов на Рождество становится все меньше, поэтому тем, кто медлит, придется ломать голову над тем, как вернуться назад.

"Чтобы вернуться в Литву из Скандинавии, можно объединить билет на паром, самолет, автобус, часть расстояния в Европе можно покрыть на поезде. Потом включается план Б, план В", – сказала Левицкайте.

В этом году цены на авиабилеты в Европе выросли на 22%.