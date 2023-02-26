Предупреждение: за такие действия можно получить штраф и даже лишиться прав

Дорожная полиция пояснила, что в ПДД нет отдельного пункта, в котором требуется убирать снег и лед с машины. Водители должны сами понимать, что нельзя ездить со снежной "шапкой" или льдом на крыше машины, за это грозит штраф.

"Мы считаем, что действует 18 и 25 пункты ПДД, согласно которым водитель должен позаботиться о состоянии своего автомобиля, чтобы он не представлял опасности для других машин. Согласно ПДД, запрещено продолжать путь, если есть препятствия, их надо устранить. Поскольку лед или снег могут ограничивать видимость, мешать разглядеть номер, светить фарам и сигналам поворота, мы считаем, что неубранный снег представляет опасность другим участникам движения", – комментирует Дорожная полиция.

Каждый конкретный случай оценивается отдельно. Полиция отмечает количество снега на машине и состояние номера. Большое значение имеет позиция водителя, его доброжелательность, его объяснения, погодные условия.

Если неубранный с машины снег представляет угрозу другим участникам движения, грозит штраф в размере 10-12 евро.

"Однако с учетом преднамеренных действий водителя, который не чистит номер, можно применить 5 ч. 415 ст. статьи Кодекса об административных правонарушениях, тогда штраф будет от 24 до 340 евро и ждет лишение прав на 6-12 месяцев", – указали представители полиции.

Несмотря на то, что нет отдельного пункта, по которому зимой надо обязательно чистить машины, водители все же должны соблюдать ПДД и заботиться о безопасности. В противном случае, если будет нанесен ущерб другим участникам движения, например, лед с машины упадет на другой автомобиль или на другого участника движение, то придется иметь дело с полицией.