Предупреждение: за оставленный у контейнера мешок с мусором – штраф 600 евро

В социальных сетях жители разных микрорайонов жалуются на людей, оставляющих мусор вокруг контейнеров.

Некоторые граждане не удосуживаются даже выбросить в контейнер упаковки от посылок, оставляя их рядом. На коробках остаются имена и адреса получателей посылок. Некоторые люди фотографируют такой мусор и делятся фотографиями в социальных сетях, чтобы пристыдить оставляющих мусор где попало жителей.

Правда, не все люди осуждают такие действия.

"Если контейнеры полные, нормально, что мусор оставляют рядом - не нести же его обратно домой", – писал один мужчина.

Вильнюсский муниципалитет отметил, что оставлять мусор около контейнеров ни в коем случае нельзя - даже если контейнеры переполнены.

Муниципалитет отмечает, что о переполненных контейнерах надо сообщать Администрации Вильнюсской системы утилизации отходов (VASA).