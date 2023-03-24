Об этом сообщил старший специалист проекта "Осуществление мер по охране зубров" Ритас Папшис.
Сейчас стадо стоит около Ванджёгалы, около местной дороги. Такое стадо представляет опасность и для фермеров, которые выращивают зерно, овощи, у них на полях установлены поливочные системы.
Неподалеку есть дороги с более оживленным движением, поэтому водителям стоит быть аккуратнее.
В декабре 2022 года это стадо зубров перешло через дорогу Via Baltika, а сейчас понемногу перемещается в сторону Йонавы.
По словам Папшиса, весной такие большие стада распадаются на маленькие группы. Вероятно, и это стадо распадется.
Напомним, что гонять зубров нельзя. В прошлом году часть зубров из этого кедайняйского стада перевезли в новый зубровник в Дзукийском национальном парке.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты о налоге на недвижимость: больше всех заплатят вильнюсцы, богатым порядок на руку
Минфин Литвы представил идею налога на недвижимость в...
Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против
На этой неделе в первом чтении Сейм Литвы...
Витис Юрконис: приехавшие по политическим мотивам могут быть уверены - их национальные визы и ВНЖ будут продлены
Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект,...
Офис Тихановской критикует планы парламента: не надо наказывать лояльных к Литве граждан Беларуси
Предложенные парламентом поправки, связанные с...
Новейшие рейтинги: каких политиков жители Литвы оценивают хуже всего
Наиболее благосклонно жители оценивают экс-президента...