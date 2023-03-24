Об этом сообщил старший специалист проекта "Осуществление мер по охране зубров" Ритас Папшис.

Сейчас стадо стоит около Ванджёгалы, около местной дороги. Такое стадо представляет опасность и для фермеров, которые выращивают зерно, овощи, у них на полях установлены поливочные системы.

Неподалеку есть дороги с более оживленным движением, поэтому водителям стоит быть аккуратнее.

В декабре 2022 года это стадо зубров перешло через дорогу Via Baltika, а сейчас понемногу перемещается в сторону Йонавы.

По словам Папшиса, весной такие большие стада распадаются на маленькие группы. Вероятно, и это стадо распадется.

Напомним, что гонять зубров нельзя. В прошлом году часть зубров из этого кедайняйского стада перевезли в новый зубровник в Дзукийском национальном парке.