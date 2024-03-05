Предупреждение водителям: не попадитесь в капкан

В редакцию Delfi обратилась читательница Анна и прислала ссылку на историю одной женщины. Жительница Вильнюса рассказала, как попалась в капкан мошенников.

"Может, кто-то в Вильнюсе или его окрестностях уже сталкивался с этим "предпринимателем"? Мы ехали вместе около 10 км, он постоянно опасно маневрировал, старался сымитировать ДТП, а потом все же резко перестроился перед моей машиной и стал тормозить", – писала женщина.

По ее словам, водитель, даже не проверив состояние своего авто, стал кричать, что не открывается дверца и багажник и требовал 300 евро. Женщина заметила, что машина явно уже побывала в ДТП, а самой ей повезло, поскольку были очевидцы происшествия. Она предупредила об опасности других водителей.

Представитель Вильнюсской полиции Дарюс Биайго сказал Delfi, что выявить такие случаи непросто, поскольку часто приходится выяснять, кто прав, а кто на самом деле виноват.