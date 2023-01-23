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На прошлой неделе чаще стали появляться сообщения о том, что в Кедайняйском районе, около магистрали Via Baltica очень близко к проезжей части подходят зубры. Несколько дней назад этих величественных, но опасных животных заметила и посетительница дирекции Кедайняйского парка Аурелия, пишет rinkosaikste.lt.
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
© Romualdas Barauskas

Женщина предупреждает водителей об опасности. Она видела целое стадо зубров и сняла его на видео с помощью телефона.

"Вот какое большое стадо зубров на Via Baltica. Зубры находятся у границы Паневежского и Кедайнясйкого районов. Они уже перешли Via Baltica, будьте осторожны", – предупредила женщина.

Тот факт, что зубры представляют большую опасность для водителей, подтвердила и староста деревни Окайняй Даля Стеберёкене. Она всегда предупреждает о замеченных у дороги зубрах других водителей и жителей.

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О стадах зубров у Via Baltica часто информирует и Литовская дирекция автомобильных дорог.

Водителей, которые едут по Via Baltica в Кедайняйском районе просят проявлять бдительность, особенно в темное время, когда видимость ограничена.

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