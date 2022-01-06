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Вильнюсское самоуправление предупреждает, что прогноз погоды показывает - вечером температура снизится, поэтому местами ожидается гололед, могут обледенеть дворы, велодорожки и пешеходные дорожки.
Предупреждение: вечером в Вильнюсе прогнозируют гололед
Plikledis

"Будьте внимательны и осторожны, может быть скользко, поездки планируйте с учетом погодных условий.

Городские коммунальные службы сделают все возможное для того, чтобы уменьшить последствия гололеда. Тротуары, пешеходные и велодорожки, дворы посыпают мокрой солью и другими подходящими средствами.

Если вы заметили, что какой-то участок в течение длительного времени не чистили или не посыпали – сообщите в староство или позвоните по номеру 1664. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", – сказано в сообщении.

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