Предупреждение: вечером в Вильнюсе прогнозируют гололед

"Будьте внимательны и осторожны, может быть скользко, поездки планируйте с учетом погодных условий.

Городские коммунальные службы сделают все возможное для того, чтобы уменьшить последствия гололеда. Тротуары, пешеходные и велодорожки, дворы посыпают мокрой солью и другими подходящими средствами.

Если вы заметили, что какой-то участок в течение длительного времени не чистили или не посыпали – сообщите в староство или позвоните по номеру 1664. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", – сказано в сообщении.