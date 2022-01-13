aA
Бюро общественного здравоохранения Вильнюсского муниципалитета информирует, что из-за неблагоприятных погодных условий и активного отопления как многоквартирных, так и частных домов, в столице Литвы увеличилась концентрация твердых частиц (KD10) в воздухе. На вильнюсских станциях (в Жирмунай, в Старом городе и на проспекте Саванорю) зафиксировано суточное превышение KD10.
Oro tarša
Oro tarša
© DELFI / Kiril Čachovskij

По оценке Агентства охраны окружающей среды, вероятно, сегодня такая ситуация сохранится на протяжении всего дня.

Специалисты напоминают, что твердые частицы (KD10) попадают и накапливаются в легких, вызывают кашель и чихание. Это особенно опасно для больных астмой, бронхитом. Высокая концентрация твердых частиц в воздухе опасна для пожилых людей, детей, жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями органов дыхания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Выступление глав государства сопровождалось свистом и криками участников акции протеста  Ландсбергис о протестующих - их нельзя назвать людьми Литвы (38)

В День защитника отечества на площади Независимости...

"Delfi. Главное": "День защитников свободы" в Литве и новые попытки восстановить СССР в Кремле. История повторяется? (19)

Что значит для Литвы и литовцев "День защитников...

Юлия и Светлана

"Коридор" Юлии и Светланы: Те, кто строит жизнь заново, но готов вернуться уже завтра Новая серия: когда Окрестина станет музеем, как тюрьма КГБ в Литве? (1)

Светлана Гатальская и Юлия Мицкевич – героини еще...

Nijolė Oželytė . Sausio 13 Nijolė Oželytė . Sausio 13

Нийоле Ожелите: я только вчера поняла, что с нами произошло (68)

"Мы и представить себе не могли возможность такой...

Глава Минздрава о возможном карантине: появился дополнительный показатель (1)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на...