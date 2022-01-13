По оценке Агентства охраны окружающей среды, вероятно, сегодня такая ситуация сохранится на протяжении всего дня.

Специалисты напоминают, что твердые частицы (KD10) попадают и накапливаются в легких, вызывают кашель и чихание. Это особенно опасно для больных астмой, бронхитом. Высокая концентрация твердых частиц в воздухе опасна для пожилых людей, детей, жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями органов дыхания.