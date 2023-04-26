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26 апреля, с 11.52 ч., в Литве слышался вой сирен, сообщает Служба пожарной безопасности и спасения. Это была проверка системы оповещения и информирования жителей.
Предупреждение: в среду в Литве слышался вой сирен
© DELFI / Domantas Pipas

Сирены выли 3 минуты. После этого, в 11.55 ч., по первому и второму каналу Литовского радио (дополнительно в Каунасском и Мариямпольском уездах по местным радиостанциям "Pūkas", "Tau", "Kelyje" и "Kapsa") для жителей передавали актуальную информацию.

Услышав сирены, жители должны были немедленно включить радио или телевидение, прослушать информацию и действовать согласно рекомендациям.

В ходе проверки системы оповещения жителей информировали не только через Литовское национальное радио и телевидение, региональные и местные вещатели, но и посредством коротких сообщений на мобильные телефоны с включенной функцией сотового вещания, отмечается в сообщении.

Жителей просили настроить свои мобильные телефоны на получение сообщений с предупреждениями. Для того чтобы жители могли проверить, правильно ли выполнены настройки телефона на получение предупреждающих сообщений, передача этих сообщений начнется одновременно с началом включения сирен, т.е. в 11.52 ч., и длилась до 12.00 ч. В течение этого времени сообщения повторялись каждую минуту.

Жителей просили установить телефоны на прием таких сообщений. Соответствующие инструкции можно найти на сайте www.lt72.lt.

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