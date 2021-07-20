Предупреждение: в одном из литовских озер можно заразиться церкариозом

"У нас есть данные, что у людей, которые купались в озере Дуся у места, где на воду спускают лодки и находится кемпинг, появился дерматит, начало чесаться тело.
Мы считаем, что это последствие заражения церкариозом (шистосоматидным дерматитом, или "зудом купальщиков"). Просим отозваться людей, которые купались в озере Дуся, указать, где вы именно купались, и как себя чувствуете.
Мы не получали данные о дерматите у центра посетителей уже 3 недели. Вода в озере Дуся в субботу была очень теплой - 25 градусов", – сообщалось на фейсбуке.
Отдыхающие стали делиться своими симптомами и фотографиями.
"18 июля мы купались так, где лилия, на берегу Дуси. Наутро появилась сыпь, но только у малолетнего ребенка", – писала одна женщина.
"Мы были 3 июля. Купались за зданием дирекции, около кемпингов. Знаете, нас разочаровало - берег зарос крапивой, мы туда ездим уже 10 лет, всегда было чисто. После купания у всех членов семьи второй год подряд появляется сыпь", – писала другая женщина.
Еще одна женщина указала, что с ребенком купалась там 14 и 15 июля: "Сейчас мы оба чешемся, это что-то страшное. Все тело покрыто сыпью и очень чешется".
Церкариоз или так называемый "зуд купальщиков" - кожное заболевание, которое вызывают личинки гельминтов-церкарий. Болезнь передается от диких уток. Церкариоз не опасен для жизни, а неприятные симптомы проходят уже через несколько дней, сразу после гибели личинок в человеческом организме.
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