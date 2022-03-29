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С 29 марта в Вильнюсе стали увозить оставленные в неположенных местах автомобили.
Предупреждение столичным водителям: оставленный в неположенном месте автомобиль увезут
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Заместитель главы администрации города Адомас Бужинскас подчеркнул, что соответствующие поправки вступили в силу с января. Водители автомобилей, оставленных в неположенных местах уже получили соответствующие предупреждения.

"В первую очередь будут увозить автомобили, которые представляют угрозу для участников движения, как пешеходов, так велосипедистов и автомобилистов. Другая часть сегмента – те автомобили, которые мешают предоставлению услуг горожанам. Например, стоят на проезде для пожарной службы, или не дают подъехать к контейнерам", – сказал представитель муниципалитета.

Кроме того, будут увозить автомобили, оставленные на пешеходных переходах и велодорожках.

Заведующий отделом безопасного движения Анджеюс Диникис подчеркнул, что машины будет увозить не муниципалитет, а компания, с которой заключен договор. Водителей, чью машину увезут, назначат штраф 30-90 евро, кроме того, им придется оплатить расходы на транспортировку - около 36 евро, еще почти 9 евро в сутки придется платить за место на стоянке, куда доставят машину.

"Если вы не нашли свой автомобиль на оставленном месте, надо звонить по номеру 112, и ему предоставят всю необходимую информацию", – сказал Диникис.

По его словам, если водитель придет, когда машину будут грузить на эвакуатор, остановить процесс уже нельзя.

"Тут есть два варианта: или машину доставят на стоянку или в то место, где его можно поставить легально", – сказал Диникис. Водителю в любом случае придется заплатить штраф и за услуги эвакуатора.

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