Предупреждение столичным водителям: оставленный в неположенном месте автомобиль увезут

Заместитель главы администрации города Адомас Бужинскас подчеркнул, что соответствующие поправки вступили в силу с января. Водители автомобилей, оставленных в неположенных местах уже получили соответствующие предупреждения.
"В первую очередь будут увозить автомобили, которые представляют угрозу для участников движения, как пешеходов, так велосипедистов и автомобилистов. Другая часть сегмента – те автомобили, которые мешают предоставлению услуг горожанам. Например, стоят на проезде для пожарной службы, или не дают подъехать к контейнерам", – сказал представитель муниципалитета.
Кроме того, будут увозить автомобили, оставленные на пешеходных переходах и велодорожках.
Заведующий отделом безопасного движения Анджеюс Диникис подчеркнул, что машины будет увозить не муниципалитет, а компания, с которой заключен договор. Водителей, чью машину увезут, назначат штраф 30-90 евро, кроме того, им придется оплатить расходы на транспортировку - около 36 евро, еще почти 9 евро в сутки придется платить за место на стоянке, куда доставят машину.
"Если вы не нашли свой автомобиль на оставленном месте, надо звонить по номеру 112, и ему предоставят всю необходимую информацию", – сказал Диникис.
По его словам, если водитель придет, когда машину будут грузить на эвакуатор, остановить процесс уже нельзя.
"Тут есть два варианта: или машину доставят на стоянку или в то место, где его можно поставить легально", – сказал Диникис. Водителю в любом случае придется заплатить штраф и за услуги эвакуатора.
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