17 августа 2023 г. 14:27

Предупреждение синоптиков: ждут грозы, град и сильный ветер

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в Литву идет неспокойная погода. По данным синоптиков, в ближайшие дни поднимется сильный порывистый ветер, ожидается гроза, местами град. В четверг сообщается о новых температурных рекордах.

В четверг днем местами возможен небольшой дождь с грозой и порывистый ветер. Воздух прогреется до 28–33, на западе до 24–27 градусов.

В ночь на пятницу кратковременные дожди пройдут местами, кое-где они будут сильными и с грозами. Будет дуть сильный ветер. Температура составит 15–20, на юго-востоке до 22 градусов тепла.

В пятницу днем местами небольшие дожди с грозами, сильный ветер. Воздух прогреется до 26–31, на юго-востоке до 33 градусов тепла.

В субботу местами небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.

В воскресенье днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 15–20, днем 27–32, на западе страны - 23–26 градусов тепла.

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