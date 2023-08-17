Предупреждение синоптиков: ждут грозы, град и сильный ветер

В четверг днем местами возможен небольшой дождь с грозой и порывистый ветер. Воздух прогреется до 28–33, на западе до 24–27 градусов.

В ночь на пятницу кратковременные дожди пройдут местами, кое-где они будут сильными и с грозами. Будет дуть сильный ветер. Температура составит 15–20, на юго-востоке до 22 градусов тепла.

В пятницу днем местами небольшие дожди с грозами, сильный ветер. Воздух прогреется до 26–31, на юго-востоке до 33 градусов тепла.

В субботу местами небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла.