Предупреждение синоптиков: в какой из дней погода будет особенно неприятной

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В пятницу днем пройдут дожди, местами сильные. Во время грозы до 14 м/с усилится ветер. Воздух прогреется до 22–27 градусов.

В субботу дожди пройдут в большинстве районов. Усилится ветер: ночью у моря порывы будут до 15–17 м/с, днем до 15–18 м/с. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В воскресенье на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Ночью и днем местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем будет всего 18–23 градуса.

В понедельник во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем порывы ветра составят 15–17 м/с. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов.

Во вторник ветра уже не будет, дожди пройдут лишь местами, днем будет на 2 градуса теплее, чем в понедельник.