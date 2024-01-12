Предупреждение синоптиков: идет метель, ждет еще одна проблема

В пятницу ждет целый ряд опасных погодных явлений.

"В пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет более обильные осадки. На востоке страны будет идти в основном снег, а на западе – мокрый снег и дождь. Местами ожидается гололед. Будет дуть сильный западный ветер, поэтому местами прогнозируют метель, что ухудшит видимость", – сказала синоптик.

По ее словам, температура в пятницу будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке страны будет прохладнее – 4–6 градусов ниже нуля.

"В ночь на субботу в большинстве районов прогнозируют осадки, в основном небольшой снег. Во многих местах возможен гололед, днем метель, будет скользко. Ожидается сильный ветер.

В ночь на субботу будет 6–11, на северо-востоке страны 12–17 градусов мороза. Днем будет 3–5 градусов мороза", – сказала Клюкина.

В воскресенье во многих районах ожидаются осадки, в основном снег.

"Местами прогнозируют гололед, поземку", – сообщила синоптик.