Предупреждение семейного врача: вскоре очереди станут еще больше, пациенты не смогут выбрать врача

Об этом в передаче на Delfi речь шла с семейным врачом Гедиминасом Урбонасом, эндокринологом Каунасской клиники Робертасом Книспялисом и представителем Минздрава Расой Бекшене.

Урбонас напомнил, что семейные врачи в Литве появились 30 лет назад.

"Сейчас половина семейных врачей работает в государственных, половина - в частных клиниках", - сказал он.

В поликлиниках не разделены услуги первого и второго уровня. Руководство поликлиник оказывает давление на семейных врачей, чтобы те выписывали как можно больше направлений к специалистам своей поликлиники, чтобы получить больше денег.

Большая часть врачей-резидентов выбирает частные клиники, где они могут работать по специальности, а не становиться врачами, которые только выписывают направления.

Сейчас, по словам Урбонаса, планируют создать муниципальные центры здравоохранения, которые будут смесью частных поликлиник, государственных и больниц.

"Идея интересная, ее можно обсуждать, что и делают с прошлого июля. Дискуссия началась с того, что специалист Минздрава заявила, что институт семейного врача не оправдал себя", – сказал врач.

В результате реформы, поликлиники заключат договоры с более крупными центрами здравоохранения. Одно из учреждений будет "старшим братом", который будет регулировать работу других учреждений.

По словам Бекшене, муниципалитеты разделят на 3 группы – самые маленькие с населением до 10 000 жителей, крупнее – до 21 000 и самые большие - 21 000 и больше.

"Пациенты смогут выбирать специалистов в разных муниципалитетах (...)" – сказала она.

Однако врачи задались вопросом - зачем нужна реформа и центры здравоохранения, если ничего не изменится.

Бекшене заметила, что центры здравоохранения нужны для небольших муниципалитетов, где сейчас предоставляют далеко не все услуги. "Мы хотим, чтобы базовый пакет услуг жители получали во всех муниципалитетах", – сказала она.

По словам Книспялиса, после реформы очереди к специалистам только увеличатся, поскольку они будут выполнять функции, которые сейчас выполняют семейные врачи.

Пос словам Урбонаса, после предлагаемого объединения услуг первого и второго уровня в некоторых случаях пациентов ждут еще большие очереди к специалистам. Кроме того, поскольку из-за оплаты услуг нужно будет больше направлений, пациентам придется чаще ходить к специалистам.

Он также заметил, что если семейные врачи перестанут сами следить за диабетиками, гипертониками, будут направлять их к специалистам, то лишаться опыта и потеряют квалификацию.

Однако Бекшене лишь повторила - надеются, что что врачи поддержат реформу, которая очень нужна.