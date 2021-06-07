"Ветер нес дым в сторону центра и в сторону Старого города, поэтому мы рекомендуем закрыть окна и подождать, когда ветер пронесет загрязнения. Лучше всего ждать до первого дождя. Если у вас разболелась голова или появилась сонливость, это может быть признаком отравления дымом", – сказала провизор Йовита Юодснуките.

Если вы надышались дыма, вас тошнит, рвет, рекомендуем немедленно обращаться к врачу.

Провизоры рекомендуют следить за ситуацией и учитывать рекомендации.