Предупреждение полиции: водители, будьте бдительны, мошенники имитируют ДТП

 
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ФОТО: Shutterstock
Сотрудники Дорожной полиции Главного комиссариата Вильнюсского округа заметили, что в последнее время участились случаи, когда водители попадают в неприятную ситуацию - пешеходы имитируют ДТП, т.е. сами сталкиваются со стоящим или движущимся автомобилем, а потом требуют компенсации, пишет портал madeinvilnius.lt.

Дорожная полиция рекомендует – будьте бдительными и не попадайтесь на уловку мошенников, иначе понесете ущерб, не бойтесь вызывать полицию! Звонок в полицию и предъявление видео, сделанного видеорегистратором помогут вам избежать такой ситуации!

В 2023 г. в Литве было установлено 4318 случаев, когда водители не остановились перед пешеходным переходом и не пропустили пешеходов, как того требуют Правила дорожного движения (в 2022 г. – 2249 таких нарушений). В прошлом году зафиксировано 4226 ПДД, совершенных пешеходами (в 2022 г. – 4728).

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