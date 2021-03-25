"В Литве произрастают плауны 6 видов, один из них - плауно́к залива́емый - внесет в Красную книгу. Если это растение повредить или сорвать, то на его месте новое вырастет лишь в течение 20–30 лет. Поэтому рекомендуется заменять плаун на праздничном столе проросшим овсом или другой пасхальной травой. Рекомендуем также использовать инвазивное растение ракитник венечный", – сказала инспектор департамента Даля Чернявичене.
Инспекторы отмечают, что плаун в Литве на рынках нелегально продают именно перед Пасхой – его используют для украшения стола. По этой причине инспекторы намерены следить за объявлениями в интернете и организовывать рейды на рынках.
За уничтожение мест произрастания охраняемых растений, их сбор, сбор их фрагментов, продажу, покупку, хранение, переработку, перевозку и другое использование грозит штраф в размере от 110 до 300 евро и конфискация инструментов и средств с помощью которых совершались противоправные действия.
За сбор других видов плаунов грозит штраф в размере 10-30 евро.
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