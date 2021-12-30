За жестокое обращение с животными, если животные гибнут или получают серьезные увечья грозит ответственность по 1 ч. 310 ст. УК Литвы. Наказание - штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до одного года.

"В Вильнюсе на данный момент от отравления скончалось несколько собак. За такие действия грозит уголовная ответственность", – сказала представитель Constat.

Она заметила, что в случае отравления животных важно обратиться в полицию, чтобы было проведено расследование: опросили свидетелей, просмотрели записи видеокамер и т.д. Себецките напомнила, что в 2017 г. за травление животных был осужден житель Кельмесского района.

Глава GGI Беатриче Вайтекунайте-Плюске обратила внимание на то, что от такой отравы могут пострадать не толко животные: "Если кому-то смерть домашнего питомца не кажется большой трагедией, подумайте о том, что в следующий раз такую колбасу может съесть ребенок или бездомный".

"Стоит подумать и об установке дополнительных видеокамер там, где чаще гуляют с собаками или чаще разбрасывают отравленную еду. Важно наблюдать, выявлять подозрительных людей, делиться информацией с полицией. Ведь сами отравители могут с кем-то поделиться своими планами или угрозами, поэтому важно вовремя обращаться в полицию", - сказала она.

А пока Вайтекунайте-Плюске рекомендует беречь животных, следить за тем, чтобы они ничего не поднимали с земли. Если собака не выполняет команды "не трогай" или "отдай", то в темное время лучше всего водить ее в наморднике, советует специалист. Если собака после прогулки стала вялой, не хочет есть, ее тошнит или начался понос, надо немедленно обращаться к ветеринару. Очень важно вовремя оказать животному помощь.

Отравителям собак нет никакого оправдания, они должны ответить за свои действия. Хозяев собак также призывают вести себя ответственно.

"Собаки, независимо от их размера, должны быть на поводке. Это позволит не только защитить животное от опасности, но и обезопасить прохожих", – сказала Вайтекунайте-Плюске.

"Жители возмущаются безответственностью владельцев собак, которые не убирают экскременты своих питомцев. Многим не нравится, когда собаки справляют нужду в их цветниках. Владельцы собак должны вести себя ответственно и постараться не вызывать у некоторых членов общества озлобление, из-за которого они потом травят ни в чем не повинных собак", – заметила она.

Отравление животных - проблема всей Литвы. Такие преступления фиксируются не только в Вильнюсе, но и в Клайпеде, в Каунасе. Травят не только собак, но и кошек.

Вайтекунайте-Плюске сказала, что отравление – очень жестокий способ расправы, поскольку отравленное животное мучается. Если животное и удастся спасти, его ждет долгая реабилитация.

Если вы заметили разбросанную, возможно, отравленную еду, сообщите об этом на сайте https://ggi.lt/pranesk/ или по нмеру 112.