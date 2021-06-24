Предупреждение: на часть Литвы обрушится сильная буря

"Во многих районах ожидаются сильные грозы, в некоторых местах- ливень, град. Во время шквала ветер будет дуть со скоростью 15-20 м / с, с порывами до 25 метров в секунду. Буря продлится до первой половины следующей ночи. Будьте осторожны", - передают важное сообщение метеорологи, а жители получают похожие сообщения на свои телефоны.

Последние прогнозы на пятницу показывают, что атмосферный фронт будет медленно двигаться через Литву. Начало дня будет достаточно солнечным и сухим, ветер легкий. Днем будет облачно, особенно в восточной части страны.