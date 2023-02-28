Предупреждение: фотографировать в кабинках для голосования запрещено

ГИК напоминает, что такой запрет появился как элемент борьбы с подкупом избирателей, когда за деньги или другое вознаграждение покупались голоса, а в доказательство нужно было предъявить фотографию бюллетеня с отмеченным кандидатом/партией.
За нарушение грозит административная ответственность, но ГИК в первую очередь апеллирует к сознательности избирателей.
ГИК рекомендует сохранять тайну голосования, поскольку фото бюллетеня в сети - как с отмеченными кандидатом, так и испорченного, может повлиять на позицию других избирателей.
ГИК также призывает избирателей, у которых есть информация о возможном подкупе или других нарушениях закона, информировать об этом по номеру 1855. Можно также информировать полицию на сайте www.epolicija.lt или по номеру 112.
Напомним, что 28 февраля, 1 и 2 марта в Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах
28 февраля, в 7 ч. началось досрочное голосование на...
Эфир Delfi: удар по самолету в Мачулищах и нелегальная миграция от Лукашенко в свете законов ЕС
Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном...
Зуокас: во второй тур могут попасть Бенкунскас, Раскявичюс, Томашевский
Кандидат от партии "Свобода и справедливость" в мэры...
Литва стала заложницей принятого Польшей решения: очереди грузовиков на границе могут стать еще больше
Польша приняла решение закрыть КПП на границе с...
В Литве вторую ночь подряд можно было увидеть северное сияние
Вторую ночь подряд в небе над Литвой можно было...