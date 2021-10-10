В связи с начавшимся ремонтом государственной дороги A16 Вильнюс - Пренай - Мариямполе, жители Пренай и проезжающие через город гости уже почти месяц проводят время в пробках. По словам специалиста по коммуникациям Kauno tiltai Гедре Самулёните-Лекавичене, работы на мосту Грейму в Пренай начались 8 сентября.

"На сегодняшний день демонтирован верхний слой асфальтобетона, заменены поврежденные части перегородок, установлены защитные ограждения на въездах на мост. Будет обновлен демонтированный верхний слой асфальтобетона, сделаны деформационные пропилы, восстановлены разрушенные бетонные поверхности. После завершения вышеупомянутых работ начнется реставрация другой стороны моста", - сообщила она и добавила, что ремонт обещают завершить к началу зимы.

Тогда Саулюс Янсонас, глава отдела по связям с общественностью ДАДЛ, пояснил, что во время простых ремонтных работ моста через Неман планируется завершить ремонт одной стороны моста и начать техническое обслуживание другой стороны в середине этой недели.

Объездов не будет

Отвечая на вопрос, не рассматривается ли возможность перенаправления транзитного трафика через объездные дороги, С. Янсонас сказал, что поблизости нет подходящих альтернативных маршрутов.

"Пока мост не будет отремонтирован, ограничения движения останутся. Поскольку поблизости нет подходящих альтернативных маршрутов, мы просим водителей проявить терпение и понимание, а также рекомендуем заранее планировать поездки", - прокомментировал представитель ДАДЛ.

Как лучше ехать

Водители большую часть времени проводят в пробках от Пренай до Бирштонаса в утренний час пик и по выходным в первой половине дня. Водители, едущие из Бирштонаса в Пренай, встречают одни и те же пробки в вечерний час пик и днем в выходные.

Водители, которые проводят в пробках больше часа из-за реконструированного моста, также делятся рекомендациями, как быстрее добраться до Бирштонаса из Каунаса. По их словам, можно ехать через Езнас, но расстояние до Бирштонаса увеличивается вдвое - вместо 40 км нужно проехать 80 км.