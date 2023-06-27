27 июня 2023 г. 15:02

Предупреждение ДГБ о Беларуси: граждан Литвы останавливают на КПП, проверяют их вещи

 
ru.DELFI.lt
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: Stopkadras

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) сообщает, что белорусская разведка в течение некоторого времени активнее работает на границе с Литвой. ДГБ информирует, что граждан Литвы допрашивают на КПП, в их отношении применяют шантаж и психологическое давление, их вынуждают сотрудничать с белорусской разведкой.

"Белорусская разведка активно допрашивает граждан Литвы на КПП, проверяет их компьютеры и телефоны, найденные в них контакты, профили в социальных сетях, фотографии, карты с маршрутами", – сообщает ДГБ в пресс-релизе.

Во время допросов белорусские служащие интересуются политическими взглядами граждан Литвы, местами работы, пытаются выяснить, есть ли у них связи с пограничниками, правоохраной или разведкой.

"Были зафиксированы случаи запрета на въезд в Беларусь, после того как во время такого допроса выяснили, что граждане Литвы поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию. Граждане Литвы во время допросов сталкивались и с шантажом, психологическим давлением, им говорили, что запрет на въезд отменят, если они согласятся сотрудничать с белорусской разведкой", – сообщает ДГБ.

ДГБ рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь и Россию. В последнее время участились случаи вербовки граждан Литвы во время поездок в эти страны.

Департамент напоминает, что для вербовки используют разные рычаги давления: благосклонность к белорусскому режиму, занятие контрабандой или другой нелегальной деятельностью, заинтересованность в поездках в Беларусь из-за бизнеса или наличия родственных связей. Если человек не соглашается сотрудничать, его шантажируют, не впускают, угрожают обвинить в шпионаже или совершении криминального преступления.

ДГБ предупреждает, что разведка Беларуси может использовать найденную в компьютере или смартфоне информацию не только против самого лица, но и против членов его семьи, коллег, чтобы их вербовать, особенно если они ездят в Беларусь или Россию.

Жителей, которых допрашивали на границе с Беларусью или чьи компьютеры или телефоны проверяли, просят информировать об этом ДГБ по эл. почте или телефону.

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