Предупреждение ДГБ о Беларуси: граждан Литвы останавливают на КПП, проверяют их вещи

"Белорусская разведка активно допрашивает граждан Литвы на КПП, проверяет их компьютеры и телефоны, найденные в них контакты, профили в социальных сетях, фотографии, карты с маршрутами", – сообщает ДГБ в пресс-релизе.

Во время допросов белорусские служащие интересуются политическими взглядами граждан Литвы, местами работы, пытаются выяснить, есть ли у них связи с пограничниками, правоохраной или разведкой.

"Были зафиксированы случаи запрета на въезд в Беларусь, после того как во время такого допроса выяснили, что граждане Литвы поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию. Граждане Литвы во время допросов сталкивались и с шантажом, психологическим давлением, им говорили, что запрет на въезд отменят, если они согласятся сотрудничать с белорусской разведкой", – сообщает ДГБ.

ДГБ рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь и Россию. В последнее время участились случаи вербовки граждан Литвы во время поездок в эти страны.