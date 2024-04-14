Предстоящая неделя будет прохладной и дождливой

Во многих районах страны будут дуть юго-западные и западные ветры скоростью 15-20 м/с, а на побережье они могут усилиться до 23 м/с. Местами дождь будет довольно интенсивным, но он не продлится целый день – в западных регионах уже ближе к вечеру может появиться солнце. Максимальная температура воздуха днем достигнет 10-15 градусов, в западной части будет немного прохладнее, около 7-9 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник, как и в понедельник, серьезных дождей не ожидается, но ветер не успокоиться. Во многих местах порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с, ночью на побережье до 23 м/с, а во второй половине дня они постепенно станут интенсивными. Самая низкая температура воздуха ночью достигнет 2-7 градусов, а днем прогреется до 7-12.