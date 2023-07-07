Представляем все изменения и ограничения, которые будут действовать в Вильнюсе 7-13 июля

Что ждет с 7 июля?
С 7 июля в Старом городе установят знаки, запрещающие стоянку. Ограничения коснутся и жителей этой части столицы и гостей. Жителей призывают убрать машины до вступления ограничения в силу, по возможности автомобили просят переставить во внутренние дворы.
С субботы ограничения будут действовать на большей части улиц Старого города - на проспекте Гедиминаса, на ул. Лабдарю, Тоторю, Одминю, Исландиёс, Леиклос, Вильняус, Бенедиктину, Шв. Игното, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Швянтарагё, С.Скапо, Пилес, Университето, Шв. Йоно, Шв.Миколо, Бернардину, Шилтадаржё, A.Волано, Литерату, Русу, Латако, Доминикону, Гаоно, Шварцо, Бокшто, Вокечу, Диджёи, Савичаус, Аугустиону, Ротушес, Шв. Казимеро, Субачаус, Аушрос Варту, Арклю, Этмону, Вису Швянтую, Лигонинес, Рудининку, Диснос, Месиню, Шяулю, Жемайтиёс, Кедайню, Траку, Клайпедос, Ашменос, Лидос, Пранцишкону, Шв. Микалояус, Йогайлос.
С 7 июля действуют жесткие ограничения около выставочного центра Litexpo.
Что ждет с 10 июля?
10–13 июля в Старом городе ждут кратковременные ограничения – на ул. Вильняус (от Зеленого моста до проспекта Гедиминаса), на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до Йогайлос), на ул. Йогайлос, Пилимо, Базилиёну, M.Даукшос, Аушрос Варту, Субачаус, Майронё, Жвяю, Калварию (от проспекта Конституциёс до зеленого моста), Г.Баравико, В.Насвичё, A.Насвичё, Упес (от А.Насвичё до моста Гележинё Вилко).
В эти дни движение авто, самокатов, велосипедов и др. будет запрещено на проспекте Гедиминаса, ул. А.Сметонос, А.Якшто, Васарё 16-осёс (от ул. Шермукшню до Памянкальнё), A.Ротундо, Кражю, Гинею, A.Тумено, A.Гоштауто (от. А.Тумено до моста Любарто), Упес (от Зеленого моста до ул. А.Насвичё), A.Юозапавичаус, Слуцко, Ринктинес (от Моста Миндауго до ул. Шейминишкю).
10 июля в определенные часы будет ограничено движение по ул. Осло о рядом с аэропортом. Около аэропорта ограничения будут кратковременными, они коснутся ул. А.Густайчё, Орейвю и Викингу.
Люди, у которых есть билеты на самолеты, смогут попасть в аэропорт без проблем. Им рекомендуется ехать по ул. С.Даряус ир С.Гирено и Ф.Вайткаус.
11 июля будет действовать зона запрещенного движения (авто, пешеходов, самокатчиков и велосипедистов) – на ул. Университето, Доминикону (от Университето до Шв.Игното), Шв. Игното (от Доминикону до Тоторю), Тоторю (ор Шв.Игното до Леиклос), Леиклос, Л.Стуокос-Гуцявичаус.
Транспорт не будет курсировать по ул. Жигиманту, Арсенало и Т.Косцюшкос.
11–12 июля со стороны ул. Архитекту по проспекту Лайсвес весь транспорт сможет ехать в северном направлении, к Дому печати. В южном направлении въезд на улицы районов Каролинишкес и Лаздинай будет разрешен только со стороны Западной объездной дороги и соседних с ней улиц. На Осло и на участке ул. Мишкиню между Осло и Пароду, больших ограничений не будет – там движение будут останавливать на короткое время.
Запрещена стоянка
Во всем Старом городе запрещена стоянка машин, если автомобили не уберут до 7 июля, их увезут в принудительном порядке.
Жителям Старого города власти столицы предоставили информацию о парковке в это время. Те, у кого есть разрешение на парковку в платной зоне, с 5 июля могут бесплатно оставлять машины на других территориях Вильнюса, где нет ограничений. Для удобства жителей оборудовали дополнительные стоянки на ул. А.Стульгинскё, 8, рядом с "Банком развлечений"; на стоянке около кольца Оланду – аллеи Киртуто; на перекрестке ул. Майронё – О.Шимайтес, на стоянке около рынка Тимо.
На этих стоянках будут установлены знаки "Бронированные места P" с дополнением "только для жителей с разрешениями".
Общественный транспорт
В Вильнюсе 10–13 июля общественный транспорт будет бесплатным.
10 июля ждут следующие перемены:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус будет курсировать по шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус будет курсировать по ул. Шейминишкю и Оланду
56 автобус будет курсировать по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
88 и 88N автобусы будут курсировать до остановки "Викингу сленис"
2, 11, 89 автобусы курсировать не будут.
11–12 июля изменится расписание и трассы автобусов 1, 4, 7, 10, 21, 24, 33, 49, 55, 56, 59, 88:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус будет курсировать по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
7 автобус будет курсировать до Дома печати
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
21 автобус не будет заезжать в Лаздинай, а поедет по ул. Осло до Лаздинеляй
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус будет курсировать по ул. Шейминишкю и Оланду
49 автобус не будет ходить по ул. Жальгирё, он будет курсировать по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю и ул. Осло
55 автобус будет курсировать до Парка сказок
56 автобус будет курсировать по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
59 автобус будет ходить до Лаздиная
88 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
11 июля не будут курсировать 2G, 2, 11, 54, 69, 88N, 89 и 3, 16, 18, 20 троллейбусы.
Однако чаще будут курсировать 23, 55, 116 автобусы и 7 троллейбус.
Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5, 10, 18, 22, 30, 40, 50, 52, 53, 73, 74, 115.
13 июля расписание изменится так:
1, 4, 10, 33, 56, 88 автобусы будут ходить, как 11 июля, а 2, 11, 89 курсировать не будут.
Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 5G, 10, 22, 52, 53.
За изменениями расписания можно следить на сайте JUDU и в приложениях m.Ticket, Trafi и Google Maps.