Представлены графики социальных выплат на сентябрь: проверьте, когда ждут переводы

Пособия по уходу за детьми выплатят 16 сентября, по безработице – с 20 сентября до конца месяца, на содержание детей – 24 сентября. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия заплатят с 12 сентября до конца месяца, доставка на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 сентября, выплаты на „Литовской почте“ – 10–26 сентября.
Выплата пенсионных аннуитетов - с 26 сентября до конца месяца.
Выплаты пенсий
Пенсии выплачивают в зависимости от того, в каком банке счет пенсионера:
Swedbank – 10, 11 и 12 сентября,
Šiaulių bankas: жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов 9 сентября, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского, Утенского региона 10 сентября, а Мариямпольского, Шилальского и Паневежского регионов - 11 сентября,
Luminor Bank (ранее DnB): Вильнюсского, Каунасского, Утенского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов получат деньги 9 сентября,
Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 10 сентября, Паневежского, Утенского регионов – 11 сентября,
SEB: Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов - 9 сентября, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, UtenosУтенского регионов – 10 сентября,
Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nordea) и других учреждений – 10 сентября,
На „Литовской почте“, доставка на дом – 10–26 сентября.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат 17 сентября, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского получат пенсии 18 сентября, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 сентября.