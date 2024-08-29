Представлены графики социальных выплат на сентябрь: проверьте, когда ждут переводы

Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат 17 сентября, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского получат пенсии 18 сентября, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 сентября.