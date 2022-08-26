Инцидент был зафиксирован в четверг пограничниками Жагунской заставы (Шальчининкский район). СОГГ информирует, что в этом месте установлен физический барьер - колючая проволока и защитное заграждение.

На белорусской стороне к заграждению пришел мужчина в маске (нелегалы сказали, что это был пограничник) и сделал брешь в заграждении. Это увидели литовские пограничники с помощью камер. На место выехали патрульные.

В лесу на белорусской территории находились 6 афганцев. Белорусы велели им перейти границу через поврежденное заграждение. Белорусский пограничник ушел.

Нарушителей границы задержали литовские пограничники. Все задержанные были молодыми, здоровыми, физически крепкими мужчинами, у них были афганские паспорта.

Они рассказали, что на границу их привезли белорусские пограничники и велели идти в Литву.

По словам литовских пограничников все нелегалы чувствовали себя хорошо, им ничто не угрожало, поэтому их в Литву не впустили. Нелегалов вернули через ту же брешь назад на территорию Беларуси, они ушли в лес.

На место прибыли специалисты и заделали брешь.