Представители врачей о случаях суицида в сообществе: причины – сверхнагрузки и низкие зарплаты

"Причины те же, они системные – недостаточное финансирование системы здравоохранения. Оплата услуг – расценки – недостаточные, это вынуждает врачей работать значительно больше. В результате люди переутомляются, выгорают, а выгорание приводит к депрессии, неверным решениям, ошибкам на работе, что еще больше усиливает напряжение и взаимоотношения – мы знаем, сколько моббинга в системе здравоохранения", – так прокомментировала ситуацию председатель Союза врачей Литвы (СВЛ) Ауристида Герлякене.

"Мы все время говорим о достойных условиях труда, о достойной заработной плате – у нас этого действительно нет, врачи вынуждены работать с повышенной нагрузкой", – заявила председатель профсоюза работников здравоохранения Литвы (ПРЗЛ) Рута Кирсене.

А. Герлякене также отметила, что некоторые возможные случаи самоубийства скрываются от медицинского сообщества.