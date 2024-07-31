2024.07.31 10:56

Представители ведомств: ответственным службам следовало приложить больше усилий для информирования жителей Литвы о возможной опасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audros padariniai Panevėžyje
Audros padariniai Panevėžyje
ФОТО: Domas Urbonas | Elta

Во вторник представители Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, Департамента пожарной безопасности и спасения и Гидрометеорологической службы Литвы пришли к выводу, что ответственным службам следовало приложить больше усилий для информирования жителей о возможной опасности.

„Был единогласно сделан вывод, что ответственные учреждения могли приложить больше усилий и более активно сотрудничать, чтобы общественность была предупреждена и с помощью GPIS (система предупреждения и оповещения жителей) проинформирована как можно шире о приближающейся буре, а после того, как ветер достиг критических значений, в разных регионах информация дошла до целевой аудитории“, - говорится в сообщении правительства.

В ходе встречи также было решено, что существует необходимость более активного привлечения и экспертной оценки учреждений и служб, осуществляющих мониторинг, моделирование и прогнозирование, в подготовке предупредительных сообщений и информировании населения.

Также было решено, что необходимо усилить институциональные коммуникационные возможности, позволяющие более четко оповещать жителей о предстоящих опасностях, информируя о необходимых приготовлениях и действиях, которые необходимо предпринять для защиты себя и своего имущества.

Следует отметить, что каждое ведомство будет иметь шаблоны предупреждений в своих областях курирования, чтобы минимизировать время, необходимое для отправки сообщений.

С вечера воскресенья в Литве бушевал сильный ветер и проливные дожди, пожарные по всей стране более 1000 раз выезжали на уборку поваленных деревьев.

Больше всего сообщений поступило из Алитусского, Мариямпольского, Каунасского, Клайпедского, Таурагского и Вильнюсского уездов.

Тогда оператор распределения электроэнергии ESO сообщил, что из-за стихии бедствия более 160 тыс. потребителей остались без электричества. По данным утра среды, около 66 тыс. домохозяйств по-прежнему остаются без электричества.

Не обошлось и без жертв – в Григишкес упавшее дерево смертельно ранило женщину.

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