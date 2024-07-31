Представители ведомств: ответственным службам следовало приложить больше усилий для информирования жителей Литвы о возможной опасности

„Был единогласно сделан вывод, что ответственные учреждения могли приложить больше усилий и более активно сотрудничать, чтобы общественность была предупреждена и с помощью GPIS (система предупреждения и оповещения жителей) проинформирована как можно шире о приближающейся буре, а после того, как ветер достиг критических значений, в разных регионах информация дошла до целевой аудитории“, - говорится в сообщении правительства.
В ходе встречи также было решено, что существует необходимость более активного привлечения и экспертной оценки учреждений и служб, осуществляющих мониторинг, моделирование и прогнозирование, в подготовке предупредительных сообщений и информировании населения.
Также было решено, что необходимо усилить институциональные коммуникационные возможности, позволяющие более четко оповещать жителей о предстоящих опасностях, информируя о необходимых приготовлениях и действиях, которые необходимо предпринять для защиты себя и своего имущества.
Следует отметить, что каждое ведомство будет иметь шаблоны предупреждений в своих областях курирования, чтобы минимизировать время, необходимое для отправки сообщений.
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