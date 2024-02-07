Представители торговых сетей: все больше людей в Литве покупают просроченные продукты питания

После того, как Bolt Market в марте 2023 года ввел возможность заказа доставки просроченных продуктов на дом, руководитель службы доставки в Литве Эмилия Дадонайте утверждает, что литовцы все чаще покупают такие продукты.
"Идея этой категории заключалась в том, чтобы помочь бороться с проблемой пищевых отходов и предложить людям уцененные продукты с истекающим сроком годности в тот же день. Это идея действительно оправдалась, и эта привычка растет. И если раньше потребители делали один заказ из этой категории, то теперь они выбирают больше", – сказала в среду радиостанции LRT Э. Дадонайте.
Между тем, представитель Maxima Раминта Гецявичюте заявила, что торговая сеть пока не замечает повышенного интереса. Также, по ее словам, популярность таких товаров во многом зависит от размера города или поселка и уровня жизни в районе.
"Мы наблюдаем такой интерес к уцененным продуктам питания и больших изменений на данный момент не видим. (...) Этот интерес во многом зависит от местоположения магазина. Такие товары более популярны в небольших городах или поселках. Но если посмотреть в Вильнюсе, возможно, в элитном районе, интерес будет ниже", — пояснила Р. Гецявичюте.
"Портрет покупателя, который интересуется и покупает, может быть разнообразным. Это может быть человек, который не только экономит деньги, но и заботится об устойчивости", – добавила она.
В свою очередь, руководитель по связям с общественностью сети Iki Вайда Будрене подчеркнула значительно возросший интерес покупателей после того, как осенью торговая сеть начала предлагать такие продукты на отдельных полках или в холодильниках. По ее словам, даже в элитных районах крупных городов заметно, что желающие сэкономить деньги или, возможно, заботящиеся об устойчивости предпочитают покупать такую еду.
"Мы начали оказывать эту услугу только в начале осени. Во всех наших магазинах есть холодильники, где можно приобрести продукты с 50-процентной скидкой. И мы не ожидали такого интереса, потому что к концу дня холодильники бывают пусты", – заявила В. Будрене.
"Даже в элитных районах есть клиенты, которые покупают такие товары", – добавила она.