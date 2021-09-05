Представители работодателей в Литве опасаются, что после 13 сентября остановится работа некоторых компаний

Об обязательном тестировании представителей определенных профессий говорили в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.

Профессор Центра медицинских наук ВУ Аурелия Жвирблене сказала, что ревакцинация укрепит иммунную реакцию. Она заметила, что в интернете распространяют фейки о составе вакцины, людей запугивают.

Профессор акцентировала, что статистика доказывает, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни и от смерти.

"Я не вижу повода бояться болезни, если вы полностью привиты. Вакцина защищает от тяжелой формы болезни, от реанимации. Не стоит и ругать вакцину, если привитый человек заболел вирусом", – сказала профессор и напомнила, что очень важно, чтобы прививались люди старшего возраста и люди из групп риска.

"Люди, которые отказываются прививаться, такими действиями говорят: "Я беру на себя ответственность за тяжелую форму болезни". Если мы сказали A, надо говорить и Б. Такой человек должен написать какой-то документ, например, прошу не класть меня в больницу и не спасать мою жизнь, если я заболею. Вот в таком случае я понимаю, человек взял ответственность на себя", – сказала собеседница.

Председатель Литовского профсоюза работников сферы производства продуктов питания Раймондас Тамошаускас заметил, что немало жителей уже привиты.

"Мы приближаемся к 90% людей с иммунитетом: 70% - привиты, 20% - переболели", – сказал он.

По словам Тамошаускаса, некоторые крупные компании провели исследования и выяснили, что 20% их работников даже не знали, что у них есть антитела. Он считает, что систему здравоохранения Литвы надо приспособить к пандемии.

"Выделив 100-200 млн. евро в каждом городе можно построить по нормальной больнице и иметь специализированные отделения для больных ковидом, для борьбы со вспышками болезни, чтобы не выходила из строя вся система здравоохранения", – сказал он.

По его словам, бизнес к 13 сентября не готов.

"Ни одна компания не знает, как ей действовать после 13 сентября. (…) Закон есть, но как быть с тестированием...", – сказал Тамошаускас.

Это заявление удивило советника премьер-министра Живиле Гудлявичене.

"Мы должны смотреть в общем, какие есть меры сдерживания пандемии. Когда не было вакцинации, мы изолировали больных, чтобы пандемия не распространялась. Сейчас процесс вакцинации идет полным ходом, вакцины достаточно, это и должно быть основным действием по сдерживанию пандемии", – сказала она.

По словам Гудлявичене, потоки тестирования бизнес должен был распределить и решить, кто платит за тестирование непривитых - сами работники или работодатель.

"Мне странно слышать, что сейчас кто-то не знает, где тестироваться. Пункты те же, учреждения те же", – напомнила Гудлявичене.

Президент Литовской палаты торговли, промышленности и ремесел Римас Варкулявичюс сказал, что после 13 сентября часть компаний не сможет работать.

"С 13 сентября на некоторых предприятиях невозможно будет работать, поскольку не все работники смогут встать к станкам, конвейерам, не смогут предоставлять услуги. Все это скажется. Некоторые компании сами пытаются решить этот вопрос, предлагают премии (…) прививающомся", – напомнил собеседник.

По его словам, коммуникация недостаточная, не учитывается и специфика бизнеса.

"Обязательная вакцинация так или иначе придет, но нужен переходный период", – считает Варкулявичюс.

Онкоиммунолог Марюс Стрёга сказал, что цель вакцинации 90% общества - скорее, математическая модель, поэтому нужно добиваться широкой вакцинации, чтобы можно было контролировать пандемию.

"Наша цель - оттеснить вирус в подполье, сделать его который время от времени будет давать о себе знать, но в широком смысле не будет доставлять таких хлопот большей части жителей, как сейчас", – сказал эксперт.

По его словам, жить с вирусом придется, но нужно равновесие, чтобы он не доставлял столько хлопот.

Стрёга также напомнил, что ревакцинация нужна и когда речь идет о других болезнях.